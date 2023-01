Samp, maxi furto nella casa di Rincón in corso Italia: bottino da 100mila euro

Maxi furto nella casa del centrocampista sampdoriano Tomás Rincón. Mentre il calciatore non si trovava nella sua abitazione, in corso Italia a Genova, a pochi metri dal caratteristico borgo di Boccadasse, i ladri sono entrati e hanno portato via un ricco bottino: si parla infatti di 100mila euro, oltre a un'ingente somma in contanti, gioielli e orologi di valore.

È successo venerdì 13 gennaio, data in cui, tra l'altro, Rincón ha compiuto 35 anni: un compleanno dunque decisamente sfortunato per il calciatore venezuelano, che oltre a giocare nella Samp è anche capitano della nazionale del suo Paese.

A indagare sul caso, i carabinieri che cercano adesso elementi utili a identificare gli autori del furto che sarebbe stato compiuto nel tardo pomeriggio. L'Arma, per comprendere cosa sia accaduto, passerà al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza in zona.