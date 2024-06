Escalation di furti di borse appese alla spalliera della sedia: un arresto

Dopo l'escalation di furti delle ultime settimane c'è un altro arresto. Stiamo parlando dei ladri specializzati nella sottrazione delle borse lasciate appoggiate sulle sedie o appese alla spalliera durante pranzi e cene nei dehor dei locali. Dopo l'arresto dei giorni scorsi in salita di Porta Soprana un altro ladro che utilizzava questa tecnica è stato fermato.

Giovedì 13 giugno 2024, intorno alle ore 14:15, un poliziotto fuori servizio a passeggio per via San Vincenzo ha notato un uomo steso a terra che stava allungando un braccio nel tentativo di rubare lo zainetto di una donna seduta nell'area esterna di un bar. La cliente, seduta di spalle, pur avendo lo zaino appoggiato a terra, vicinissimo a sé, non si era accorta di nulla.

L’agente ha urlato attirando l’attenzione della donna per metterla in guardia, avvicinandosi al tavolino per fermare il giovane. Questo, vistosi scoperto, ha tentato la fuga ma è stato prontamente fermato in via Ricci e successivamente arrestato dai poliziotti del commissariato Centro intervenuti in supporto al collega. Si trattava di un 24enne senza fissa dimora che sarà giudicato per direttissima.

