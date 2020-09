Appoggia la borsa a terra per scattare foto, turista derubata

Ha approfittato della distrazione di una giovane turista, che, intenta a fare delle foto in piazza De Ferrari, aveva appoggiato la borsa a terra.

Così il 45enne, afferrata la borsa, è fuggito in direzione di via Roma con la turista urlante alle calcagna. La breve fuga del ladro è stata interrotta da alcuni militari in servizio di vigilanza, che lo hanno affidato alla polizia.

L'uomo, un 45enne di origini nigeriane, è stato denunciato per tentato furto.