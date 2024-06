Borsa appesa alla spalliera della sedia, escalation di furti

Negli ultimi giorni a Genova si sono verificati alcuni furti con la stessa tecnica. Vittime sono donne a cui viene sottratta la borsa o uomini col borsello. Gli ultimi due episodi della giornata di giovedì 6 giugno 2024 in via Balbi e in largo San Giuseppe in centro.

Il modus operandi dei malviventi è sempre lo stesso, ovvero prendere di mira donne sedute al tavolo di un locale e sottrarre loro la borsa, appesa per comodità alla spalliera della sedia. Le vittime, quando si alzano dopo aver consumato, si trovano così con l'amara sorpresa di non avere più portafogli e altri effetti personali.

Due episodi analoghi sono avvenuti nella giornata di sabato 1 giugno, quando, all'ora di pranzo, il cliente di un ristorante di via San Vincenzo, mentre mangiava nella zona esterna del locale, si è visto portare via una borsa appoggiata su una sedia.

Situazione identica intorno alle ore 15, sempre di sabato scorso: un turista svizzero ha appoggiato il borsello per pranzare nel dehor di un locale in via di Porta Soprana e un ladro è scappato via dopo averglielo sottratto.

La scorsa notte invece due malviventi hanno tentato di rubare una borsa da un'auto a bordo della quale c'era una ragazza, ingannata con la scusa di un pneumatico a terra, quindi si sono dileguati all'arrivo del fidanzato della giovane. Su tutti gli episodi indaga la polizia.