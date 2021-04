Cammina per strada con la borsa in mano, un giovane gliela strappa

Il furto è avvenuto sulla scalinata che collega via Ayroli a corso Sardegna. Sul posto è intervenuta la polizia

Brutta avventura per una donna di 73 anni, che si è vista strappare dalle mani la borsa da un giovane, datosi alla fuga.

Il furto è avvenuto intorno alle 17 di domenica 18 aprile 2021 sulla scalinata che collega via Ayroli a corso Sardegna al confine fra i quartieri di Marassi e di San Fruttuoso. Il ragazzo si è poi diretto verso via Varese.

Sul posto è intervenuta la polizia, che ha prestato i primi soccorsi alla donna e poi ha avviato indagini per tentare di risalire al responsabile del furto. Per fortuna la vittima non ha riportato ferite ed ha rifiutato le cure mediche.