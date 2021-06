In giro per il centro storico con una bici elettrica rubata, denunciati

I carabinieri della stazione della Maddalena, al termine di una breve indagine, hanno denunciato a piede libero per ricettazione in concorso due uomini, un 36enne palermitano e un 38enne genovese, entrambi con precedenti.

I militari, nel corso di un servizio di pattuglia a piedi avevano controllato in vico Salvaghi i due, trovati in possesso di una bicicletta elettrica di cui non erano stati in grado di giustificare il possesso.

I carabinieri, dopo alcune verifiche, hanno rintracciato il proprietario, un 75enne genovese a cui era stata rubata.