Furto al Samp City: rubato il fondo cassa del bar ma nessun cimelio

Non è una questione di maglia. I ladri che questa notte si sono introdotti nel negozio della Sampdoria in via XX Settembre non hanno mirato ai cimeli del museo della squadra e nemmeno alle divise di Sabiri e Audero, tra i protagonisti della salvezza in serie A.

D'altronde i tifosi blucerchiati difficilmente ruberebbero "in casa". A essere colpito è stato il bar ospitato dallo store: i furfanti hanno forzato la saracinesca e poi aperto le porti scorrevoli con un piede di porco. Portato via il fondo cassa e qualche bottiglia di birra.

Anche questa azione, però, sarà rivista al var ovvero nelle telecamere di videosorveglianza del negozio e del circuito cittadino. Per i ladri del Samp City potrebbe scattare il cartellino rosso da parte della polizia di Stato che indaga sul caso.