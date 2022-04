Ruba 2.500 euro in banca, denunciato

I carabinieri della compagnia di Arenzano, al termine di un'attività d'indagine, hanno denunciato in stato di libertà per furto un 45enne cittadino russo, gravato da pregiudizi di polizia.

L'uomo, lo scorso mese di gennaio, mentre si trovava all'interno di un istituto bancario, dopo aver avvicinato un'anziana donna, era riuscito con destrezza ad asportarle la somma di 2.500 euro, appena ritirata dallo sportello bancomat.

Gli stessi militari hanno denunciato anche un tunisino e un marocchino, entrambi con pregiudizi di polizia, per invasione di terreni ed edifici in concorso poiché, senza averne diritto, occupavano abusivamente un appartamento di edilizia popolare situato in via Novella, di proprietà del Comune di Genova.