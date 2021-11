Saccheggia Autogrill, fermata e arrestata

In viaggio in autostrada, ha saccheggiato un Autogrill. Fermata dalla polizia, ha aggravato la sua posizione, fornendo false generalità. Tutto ha avuto inizio nel pomeriggio di lunedì 8 novembre 2021 quando una pattuglia della Sottosezione autostradale di Sampierdarena ha proceduto al fermo di un veicolo presso l'area di parcheggio Rupanego sull'autostrada A12 all'altezza di Sori, con a bordo due soggetti a proposito dei quali era da poco pervenuta una segnalazione per un presunto furto avvenuto presso l'Autogrill Brugnato Est in provincia di La Spezia.

Alle 17 il direttore del suddetto Autogrill aveva segnalato al centro operativo autostradale di Genova che due soggetti (un uomo e una donna di giovane età) avevano appena commesso un furto nell'area market, e, usciti dal locale, si erano allontanati in direzione Genova a bordo di un veicolo di cui era in grado di fornire modello e targa.

La pattuglia, impegnata nell'ordinaria vigilanza lungo l'autostrada, ricevuta la segnalazione, è riuscita prontamente a individuare il veicolo e a fermarlo per procedere ai controlli del caso. Durante le verifiche, è stata rinvenuta tutta la refurtiva (consistente tra l'altro in un'autovettura radiocomandata di un certo valore, prodotti per la telefonia e generi alimentari vari) inoltre la consultazione delle banche dati ha fatto emergere che la donna aveva fornito false generalità.

All'interno di una borsa riposta ai piedi del sedile passeggero era stata infatti trovata una patente di guida contenente una foto corrispondente alla donna fermata ma con generalità diverse da quelle precedentemente fornite dalla stessa. Le successive attività di identificazione tramite sottoposizione ai rilevi fotodattiloscopici presso la questura di Genova hanno permesso di accertare che la donna aveva diversi precedenti per reati contro il patrimonio.

Gli agenti hanno proceduto quindi all'arresto in flagranza della donna per il reato di false attestazioni a pubblico ufficiale, denunciandola anche per l'accertato furto.