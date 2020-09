Scende dall'auto e lascia le chiavi inserite, un conoscente gliela ruba

Approfittando di un momento di distrazione di un bolognese, che era sceso per pochi minuti dall'auto lasciando le chiavi inserite, è salito sul mezzo ed è scappato. È successo nel pomeriggio di mercoledì 23 settembre 2020 in via V Maggio a Quarto.

La vittima ha immediatamente chiamato la polizia, fornendo modello e targa della vettura. Una volante, transitando un'ora dopo proprio in via V Maggio, ha inaspettatamente incrociato il ladro alla guida del mezzo rubato.

Bloccato e accompagnato in questura, il 32enne albanese è stato riconosciuto dal proprietario dell'auto come un suo conoscente e denunciato per il reato di furto.