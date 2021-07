Uno lo distrae e l'altro gli ruba lo zaino dall'auto

/ Via Paolo Reti

Intorno alle 18 di lunedì 5 luglio 2021 due giovani hanno avvicinato un uomo impegnato in una conversazione all'esterno della propria autovettura e, mentre uno lo distraeva chiedendogli indicazioni stradali, l'altro si è avvicinato alla portiera anteriore del passeggero sul cui sedile era riposto uno zaino.

Il malcapitato però, con la coda dell'occhio, ha notato i movimenti dei due e li ha messi in fuga gridando. Vedendoli mentre si allontanavano a piedi lungo via Reti ha contattato il 112 Nue e, contemporaneamente, ha cominciato a seguirli a distanza senza mai perderli di vista, permettendo così alle pattuglie dell'ufficio prevenzione generale immediatamente intervenute di intercettare e arrestare i malviventi mentre ancora stavano percorrendo la stessa via.

A finire in manette con l'accusa di tentato furto aggravato sono stati due cittadini algerini di 30 e 29 anni, entrambi irregolari e senza fissa dimora, uno dei quali destinatario di un ordine di espulsione emesso dal Prefetto di Milano.

Questa mattina sono stati giudicati con rito direttissimo.