'Topo' d'auto arrestato dopo un inseguimento

Gli agenti delle volanti, transitando in via Cechov a Begato, lo hanno notato mentre trafficava con fare sospetto nei pressi di un'auto parcheggiata, il cui box portaoggetti collocato sul tetto risultava aperto e per terra erano stati adagiati diversi oggetti.

Dopo avere riconosciuto il 23enne poiché soggetto dedito al compimento di furti, gli hanno chiesto cosa stesse facendo, ricevendo risposte poco esaustive, che hanno indotto gli operatori ad approfondire il controllo. A quel punto il giovane si è dato alla fuga, ingaggiando un inseguimento, che si è concluso in via Sbarbaro dove è stato fermato nonostante la violenta resistenza opposta.

Anche una volta assicurato all'interno della volante, il giovane non si calmato ed ha cominciato a colpire la portiera posteriore, danneggiandola. Nel frattempo gli agenti delle volanti dell'ufficio prevenzione generale e del commissariato Cornigliano giunti in ausilio hanno contattato il proprietario dell'auto, che ha appurato il danneggiamento del box auto da tetto e quantificato il valore degli oggetti asportati ammontante a circa 550 euro.

Il magistrato ha disposto l'arresto del giovane per tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale e il processo per direttissima previsto per questa mattina.