Sorpresi a rubare su un'auto in sosta, 4 denunciati

I carabinieri del Nucleo Radiomobile, in collaborazione con i militari delle stazione di San Teodoro e Scali e Forte San Giuliano, hanno denunciato quattro cittadini del Marocco per i reati di tentato furto in concorso, possesso ingiustificato di chiavi alterate, grimaldelli e violazione alle prescrizioni delle misure di contenimento dell'epidemia del covid-19.

I quattro hanno tentato di asportare alcuni oggetti all'interno di un'autovettura in sosta, dopo aver mandato in frantumi i finestrini.

Scoperti dai carabinieri, hanno tentato la fuga, ma sono stati prontamente fermati.