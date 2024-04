"Polizia, mi hanno rubato l'auto", 30enne inventa tutto e finisce nei guai

Un 30enne è stato denunciato dalla polizia per simulazione di reato. L'uomo, intorno alle 3 di notte, ha chiamato il numero di emergenza 112 segnalando il furto della propria auto, posteggiata in via Milano.

Pochi minuti dopo è arrivata un'altra segnalazione alla sala operativa, da parte di una donna, che la macchina in questione era ferma in via Venezia, accidentata e incendiata.

Immediatamente gli agenti di una volante dell’Upgsp sono intervenuti sul posto trovando stranamente il proprietario lì vicino. Accompagnato in Questura l’uomo, al momento della formalizzazione della denuncia, incalzato dalle domande dei poliziotti, ha ammesso di aver imprestato la macchina a una coppia di amici che avevano poi avuto un incidente.

