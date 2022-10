Ruba su un'auto in attesa dell'imbarco: scoperto e arrestato

La polizia di Stato ha arrestato un ladro in via Albertazzi intorno alle 21,45 di domenica.

Il furto è avvenuto su un’auto parcheggiata in attesa dell’imbarco su una nave: il proprietario del mezzo si era allontanato per alcuni minuti - per prendere un caffè con un parente- e quando è tornato ha visto un finestrino rotto, un uomo che stava rovistando all’interno dell’abitacolo e la sua valigia fuori dall’auto.

Il ladro ha tentato di scappare, ma dopo un breve inseguimento è stato bloccato dalla vittima, mentre una guardia giurata del porto ha chiamato il 112. Il personale della volante del commissariato Centro, intervenuta sul posto, ha trovato addosso all’uomo un iPhone di cui lo stesso non ha saputo fornire alcuna giustificazione. Per questo motivo è stato anche denunciato per ricettazione.

L'uomo è stato arrestato e processato con rito direttissimo.