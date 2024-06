Il ladro, che approfitta dello spuntino di mezzanotte

La polizia ha denunciato un 33enne, senza fissa dimora, per tentato furto e porto di armi od oggetti atti a offendere.

Nella serata di lunedì 24 giugno 2024 il giovane si è intrufolato all'interno di un'auto parcheggiata in via Gramsci, ma è stato visto dal proprietario, che era appena sceso dal mezzo per andare presso un panificio nelle vicinanze.

Il proprietario si è dunque precipitato verso il veicolo, ha bloccato l'uomo e chiamato la polizia. Le volanti giunte sul posto hanno proceduto alla perquisizione personale, rinvenendo una tenaglia e un paio di forbici.

Da accertamenti si è poi constatato che il 33enne era destinatario di un rintraccio per notifica di un procedimento finalizzato all'emissione di foglio di via obbligatorio da Genova.