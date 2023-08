Il ladro che non sa resistere alla tentazione di accendersi una sigaretta

Sfruttando un finestrino semiaperto, è entrato all'interno di un'auto parcheggiata in corso Dogali e, dopo aver rovistato nell'abitacolo, si è acceso una sigaretta, fumandosela ancora seduto sul seggiolino. In quel preciso momento è arrivato però il proprietario, che, dopo averlo visto, ha immediatamente chiamato la polizia.

È successo intorno alle 11.30 di lunedì 31 luglio 2023. Gli agenti di una volante hanno così fermato il 42enne, trovandolo in possesso di un paio di orecchini poco prima rubati all'interno dell'auto. L'uomo è stato anche denunciato perché trovato in possesso di arnesi atti allo scasso e della somma di 950 euro, nascosti dentro i calzini.

Il 42enne è stato arrestato per il reato di furto aggravato e denunciato anche per ricettazione e possesso di arnesi atti allo scasso. Fissata per questa mattina la direttissima.