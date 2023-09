Prima del trasferimento poliziotto sventa furto da oltre mille euro

Prima di fare la valigia per in trasferimento in un'altra città, un giovane poliziotto finora in forze al commissariato di Cornigliano ha sventato un furto da oltre mille euro.

L'agente si trovava in via XX, insieme a un collega libero dal servizio, per comprare le ultime cose prima di partire quando ha notato due malviventi a lui noti per aver compiuto in passato altri reati. I poliziotti allora si sono appostati e hanno visto che i due in pieno giorno, erano le 12.55, hanno forzato la porta del magazzino dell'Upim e portato via uno scatolone.

Inseguiti fino in piazza della Vittoria, i ladri sono stati fermati e costretti ad aprire il contenitore che conteneva 41 capi di abbigliamento per un valore economico di 1.110 euro. I due uomini, rispettivamente di 49 e 48 anni, il più grande pregiudicato e messo in prova ai servizi sociali, sono stati arrestati per furto aggravato in concorso.

E così, soltanto dopo aver compiuto il proprio dovere, il poliziotto che lascia Genova per entrare in servizio in un'altra città, ha potuto finire il suo shopping e prepararsi per la partenza.