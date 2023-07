Rincasa e trova un ladro sul terrazzo: lui per scappare ruba una bici elettrica

Un giovane di 18 anni è stato arrestato giovedì sera per tentato furto in abitazione. La polizia di Stato lo ha anche denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere.

A richiedere l’intervento degli agenti, una residente di via Emilia che aveva poco prima trovato nel terrazzo di casa uno sconosciuto. Alla reazione spaventata della donna, che si è messa a urlare, il giovane è fuggito scavalcando il cancello e montando in sella a una bici elettrica parcheggiata nella via sottostante.

L’intervento tempestivo delle volanti ha permesso di bloccare il fuggitivo mentre tentava di dileguarsi. Si è scoperto poi che il 18enne nascondeva un paio di guanti, uno spray al peperoncino, un cacciavite lungo 28 cm e un punteruolo di ferro lungo 21 cm.