Rompe finestra di una casa per rubare, poi scappa e cerca di portare via tavoli e sedie da una pizzeria

Venerdì una coppia di 60enni liguri è stata denunciata dai carabinieri di Santa Margherita Ligure dopo che, a Camogli, è stata sorpresa mentre stava rubando vari arredi da esterno di una pizzeria.

Dopo aver fermato i due e dopo gli accertamenti necessari, l'altra "sorpresa": l'uomo era lo stesso ladro che, sempre in giornata, aveva cercato di entrare in un appartamento per rubare dopo aver rotto il vetro di una finestra.

Vistosi scoperto però dagli stessi padroni di casa, che stavano rientrando, era riuscito a scappare per le vie limitrofe. Fino a quando, poi, è stato preso con la complice a Camogli.

I due sono stati denunciati per tentato furto.

Un altro caso simile a Genova, in via del Molo, ma ai danni di un'attività commerciale: un uomo di 40 anni, straniero e pregiudicato, è stato denunciato per furto dai carabinieri per aver rubato merce varia per un importo di 350 euro. È stato fermato dai militari di Castelletto che hanno recuperato e restituito la refurtiva.