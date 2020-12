Ruba 200 euro di alimenti all'Ipercoop, denunciato

Nel coso della mattina di giovedì 17 dicembre 2020 presso il supermercato Ipercoop di Bolzaneto, la pattuglia della locale stazione carabinieri ha identificato un trentanovenne di origine albanese, con pregiudizi di polizia.

L'uomo è stato trovato in possesso di alimenti, per un valore di circa 200 euro, asportati dal suddetto esercizio commerciale. La merce è stata restituita e l'uomo denunciato in stato di libertà per furto.

Nei giorni scorsi un giovane era stato denunciato perché sorpreso all'interno dell'area scarico del centro commerciale.