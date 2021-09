Furto in hotel con bottino di 25mila euro, giovane arrestato a Roma

Nella mattinata di mercoledì 1 settembre 2021 i carabinieri della stazione di Sestri Levante, in collaborazione con i militari del Nucleo Operativo della compagnia di Roma Trastevere, hanno eseguito una misura cautelare in carcere, emessa lo scorso 30 agosto dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Genova, nei confronti di T. S. D. A., 22enne pregiudicato nato in Cile, milanese di adozione, resosi responsabile di furto aggravato.

Lo scorso 30 luglio una turista Svizzera, che domiciliava presso l'hotel Helvetia di Sestri Levante, denunciò alla locale stazione carabinieri che dopo essersi assentata dalla camera per alcune ore, al suo ritorno si era accorta che ignoti si erano introdotti nella stanza e le avevano asportato un orologio, denaro, oggetti elettronici e una cassaforte posta all'interno di un armadio, per un valore complessivo di 25.300 euro.

I militari iniziarono immediatamente un'attività investigativa, che li ha portati a individuare il responsabile, che si era allontanato dal territorio recandosi a Roma, dove è stato arrestato per altra causa e portato in carcere, dove gli è stata notificata l'ulteriore misura cautelare per i fatti avvenuti nella cittadina della riviera ligure.