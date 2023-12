Si arrampicano fino al quinto piano e svaligiano la casa, bottino da 500mila euro

Si allunga la lista dei furti in casa in questi giorni, che precedono le feste. Questa volta i ladri hanno colpito in via Assarotti in centro. Ed è stato un colpo grosso visto che il bottino è stimato tra i 300 e i 500mila euro.

I soliti ignoti si sono portati via borse di marca, preziosi d'oro, gioielli, orologi e contanti, di cui la vittima non ha saputo fornire una stima precisa. Ad accorgersi dell'accaduto è stata la padrona di casa, una settantenne, che ha dato l'allarme nel primo pomeriggio di sabato 23 dicembre 2023.

Sul posto sono intervenute le volanti della polizia di Stato, anche con la scientifica, nella speranza di trovare elementi utili per identificare gli autori del furto. I ladri si sono arrampicati fino al quinto piano e si sono introdotti nell'abitazione, forzando una finestra.

Una volta all'interno, nel più classico dei copioni, hanno messo a soqquadro la casa, cercando denaro e preziosi. Non essendoci cassaforte, è stato ancora più facile. L'abitazione è sprovvista di telecamere, ma alle indagini potrebbero contribuire le immagini di videosorveglianza cittadine.

Secondo gli inquirenti non è da escludere che si tratti di una banda, che viene da fuori. Ma al momento nessuna pista è esclusa. Tradizionalmente nel periodo delle feste natalizie si assiste a una recrudescenza del fenomeno dei furti in abitazione. Quest'anno ne sono avvenuti diversi, ma è presto per stilare un bilancio e dire che c'è stato un incremento.

Nelle ultime settimane, come detto, ci sono stati diversi furti in appartamento, gli ultimi in via Belsito a Nervi, in via Antica Romana di Quinto, via Bettolo, via Rodi ad Albaro dove sono stati rubati i regali di Natale di una bambina e poi anche in salita Granarolo, via Mogadiscio, via Terpi e via al Garbo.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp