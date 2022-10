Ruba una 500 e si oppone ai carabinieri, si scopre che doveva essere in carcere

Quattro arresti e quattro denunce nell'ambito di un servizio di controllo straordinario messo in atto dai carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Genova e delle compagnie urbane ed extraurbane.

Un 30enne di origini romene, con precedenti, è stato arrestato per furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. L’uomo, dopo aver rubato una Fiat 500 è stato intercettato dai militari e ha opposto resistenza, dagli immediati accertamenti è emerso un vecchio provvedimento emesso dal tribunale di Alessandria, che disponeva nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere per reati vari. Il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario.

Arrestati anche due spacciatori. Un senegalese di 20 anni sorpreso a cedere eroina e cocaina in via Prè e trovato in possesso di ulteriori dosi pronte per la vendita e di un centinaio di euro probabilmente provento dell'attività di spaccio. In manette, poi, un coetano originario del Gabon che ha anche opposto resistenza ai carabinieri. Notato a vendere cocaina in via Bersaglieri d’Italia è scappato alla vista degli uomini in divisa, è stato bloccato, anche in questo caso sono state sequestrate altre dosi e denaro. I due 20enni non avevano precedenti penali.

Quattro invece le denunce, tre per furto aggravato: un rumeno 35enne che si è introdotto all’interno di un esercizio commerciale rubando denaro contante e generi alimentari; una connazionale 30enne per furto di profumi e un 25enne algerino che ha sottratto, dall’interno di un veicolo in sosta, una borsa con all’interno due telefoni cellulari. Denuncia, infine, anche per un 65enne italiano sorpreso alla guida di un veicolo con la patente revocata.