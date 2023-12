Doppio colpo dei ladri a Sestri Ponente

Ladri in azione nella giornata di sabato 9 dicembre 2023 nel ponente genovese. Approfittando dell'assenza dei padroni di casa, i soliti ignoti si sono introdotti in due appartamenti, posti in due civici attigui, in via San Tomaso d'Aquino a Sestri Ponente.

A lanciare l'allarme, intorno alle 20, sono stati gli abitanti, che al loro ritorno hanno trovato la casa a soqquadro. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia.

I ladri sono riusciti a entrare negli appartamenti, forzando una porta finestra. In entrambi i casi sono stati asportati preziosi per un valore da quantificare. Indagini in corso.

Nelle ultime settimane sono stati tanti gli episodi a Genova, gli ultimi in via Bettolo all'ora di cena, in via Rodi ad Albaro dove sono stati rubati i regali di Natale di una bambina e poi anche in salita Granarolo, via Mogadiscio e via Terpi.

Venerdì 8 dicembre 2023 i proprietari di un'abitazione di via al Garbo sono rientrati intorno alle ore 17:50 e hanno trovato il vetro di una finestra spaccato e le stanze a soqquadro.