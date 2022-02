Distraevano viaggiatori per derubarli dei bagagli, arrestati

La squadra di polizia giudiziaria del compartimento Polfer della Liguria ha eseguito nei giorni scorsi due custodie cautelari nei riguardi di altrettanti cittadini stranieri di nazionalità nordafricana, dediti alla commissione di furti a bordo dei treni circolanti in tutta la Liguria.

I provvedimenti sono stati emessi dal tribunale ordinario di Genova su richiesta della locale procura della Repubblica, che ha coordinato le indagini. Le persone a cui è stata applicata la misura cautelare sono un cittadino siriano di 31 anni e un algerino di 29, entrambi pregiudicati e senza fissa dimora sul territorio nazionale.

La maggior parte dei furti sono stati compiuti sui bagagli dei viaggiatori, utilizzando la tecnica della distrazione della vittima attraverso la quale uno dei due ladri attirava l'attenzione del passeggero e il complice, ponendosi alle spalle della vittima, eseguiva il furto, allontanandosi immediatamente.

Altra tecnica adottata dai ladri per rubare sui treni era quella della sostituzione del bagaglio con un altro dello stesso tipo e dimensione in modo tale da non destare sospetti e avere il tempo per dileguarsi. I due stranieri sono anche accusati di aver commesso un furto presso la reception dell'hotel Galles, di fronte alla stazione Principe, dove hanno sottratto un borsone ed effetti personali a un cliente dell'albergo.