Furti nei supermercati, alla Fiumara e su un'auto: tre ladri denunciati

Tre pesone sono state denunciate dalla polizia fra il pomeriggio del 22 e le 3 di giovedì 23 luglio. Intorno alle ore 12.10 in via Maritano, una 49enne genovese, pregiudicata per reati contro il patrimonio, è stata denunciata dai poliziotti del commissariato Cornigliano per furto aggravato e continuato.

La donna, soggetto conosciuto per il suo 'vizio' di rubare nei supermercati, è stata fermata per un controllo mentre era a bordo della propria auto. Le numerose borse della spesa adagiate nel bagagliaio hanno insospettito gli agenti che le hanno chiesto conto. Le risposte evasive della 49enne hanno indotto a controlli più approfonditi dai quali è emerso che molti dei generi alimentari contenuti nei sacchetti erano stati asportati indebitamente all'interno di due supermercati della via. La merce rubata, del valore complessivo di 84,08 euro, è stata riconsegnata ai punti vendita.

Più tardi, verso le ore 19, un 25enne ecuadoriano è stato denunciato alla Fiumara per tentato furto poiché ha cercato di asportare alcuni capi di abbigliamento (69 euro il valore complessivo) dal negozio Scarpe&scarpe.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Infine alle ore 2.45 via Bottini a Sturla 55enne barese, pregiudicato, è stato visto da un cittadino mentre armeggiava su un'auto in sosta, senza tuttavia riuscire ad asportare nulla. Gli agenti lo hanno sorpreso ancora con una torcia in mano.