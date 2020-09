Furti seriali negli shop24: arrestata coppia di giovanissimi

Almeno sei furti commessi tra Milano, Genova e la Puglia, tutti con lo stesso modus operandi: individuato lo shop24, armeggiavano con un attrezzo nei distributori per rubare le monete.

La polizia li ha arrestati sabato pomeriggio, 20 anni lui, 17 anni lei, entrambi di Foggia. Avevano preso di mira uno shop24 di via Gramsci, dove poco dopo le 17 hanno manomesso un distributore, danneggiandolo, e sorpresi da alcuni clienti si sono allontanati. Non si sono accorti, però, di essere seguiti dal titolare dello shop, un 44enne che prima ha chiamato la polizia e poi li ha tallonati.

In via Gramsci sono arrivati quindi i poliziotti delle volanti, che li ha fermati, trovando in possesso sia dell’attrezzo di ferro sia delle monete. Il negoziante li ha immediatamente riconosciuti come gli autori di precedenti furti sempre ai danni di distributori automatici, le cui immagini erano state diffuse sulla chat whatsapp di alcuni commercianti genovesi già derubati.

La tecnica, sempre la stessa, molto semplice ma efficace, consisteva nel premere un tastierino numerico all’interno del distributore con un oggetto metallico, lungo e flessibile, che avrebbe fatto partire la cascata di monete da 1 o 2 euro a seconda del tasto premuto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Da accertamenti sono risultati responsabili anche di altri sei furti consumati a Milano ed un altro di pochi giorni fa a Genova. Hanno colpito anche in Puglia, dove avevano commesso altri numerosi furti prima di spostarsi nel Nord Italia. Il 20enne verrà giudicato per direttissima lunedì, mentre la 17enne è stata affidata ai servizi sociali.