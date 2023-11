Caos treni per furti di rame: identificato il responsabile

Al termine di indagini è stato identificato e denunciato il presunto autore dei ripetuti furti di rame tra i binari del ponente genovese, con ripercussioni rilevanti sulla circolazione ferroviaria, tra traffico sospeso in attesa del ripristino dei tecnici e lunghi ritardi per i viaggiatori. La polizia ferroviaria diretta dal dirigente superiore Bianca Venezia ha messo in campo ogni risorsa tecnologica per trovare il responsabile e, alla fine, ha incastrato un 50enne.

Le trecce in rame venivano trafugate tagliando a pezzi quelle utilizzate per gli impianti di sicurezza e segnalamento che, rilevando l’anomalia tecnica, bloccavano la circolazione dei treni sino all’intervento del personale ferroviario. La Polfer ha prima esaminato con grande attenzione i recenti comportamenti di pregiudicati che già in passato avevano rubato rame ferroviario e poi ha apprestato specifici servizi che si sono arricchiti del contributo prestato da Fs Security, che ha fornito sia risorse tecnologiche che propri operatori.

Una volta effettuata la prima scrematura, tutta una serie di appostamenti, svolti in abiti civili dagli agenti Polfer della Squadra di polizia giudiziaria e dei reparti territoriali impiegati su più notti e siti da vigilare, sommati all’analisi incrociata dei filmati forniti da Fs Security o ripresi dalle varie videosorveglianze presenti in città, hanno orientato gli indizi verso il presunto autore. Contestualmente è stata portata avanti un'indagine parallela, grazie alla quale è stato accertato che la persona sospettata aveva anche venduto del rame a un rottamaio genovese. Sono dunque seguiti numerosi altri appostamenti curati nei luoghi solitamente frequentati dal presunto autore che una delle scorse mattine è stato sorpreso a Sestri Ponente.

La perquisizione e i rilievi urgenti svolti d'intesa con l'autorità giudiziaria hanno confermato la pista indiziaria seguita dalla Polizia Ferroviaria genovese la quale, sulla base della piattaforma indiziaria oramai consolidata, ha proceduto a segnalare alla Procura la posizione dell’uomo, un cinquantenne da tempo a Genova, al quale, nell’ipotesi investigativa formulata dalla Polfer sulla scorta dei risultati d’indagine conseguiti, sono stati attribuiti i furti di rame recentemente commessi nel Ponente genovese.