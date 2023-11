Tracolle con schermatura antitaccheggio per svaligiare i negozi, arrestate

Quando sono state fermate, intorno alle 17 di mercoledì 1 novembre 2023, avevano già messo a segno altri colpi in negozi del centro. Decisivo l'ultimo tentativo di sottrarre merce senza pagare, avvenuto all'interno del negozio Dm Market in via Brigata Liguria.

Le due donne, una 33enne e una 36enne, sono state viste da personale del negozio mentre depositavano alcuni capi di abbigliamento all'interno delle loro borse. Sono poi uscite senza pagare e senza provocare l'attivazione del sistema antitaccheggio.

La vigilanza, che nel frattempo aveva telefonato al 112, ha fermato le due, che hanno svuotato le borse alla cassa per i conteggi, ma si sono poi rifiutate di corrispondere i 402 euro dovuti. Gli agenti giunti sul posto le hanno perquisite, constatando che le loro tracolle erano dotate di una schermatura antitaccheggio, nonché di piccole pieghe di tessuto dove erano nascosti alcuni cosmetici sottratti dagli scaffali.

Anche all'interno della vettura della 36enne è stata rinvenuta merce rubata, sia alla Upim che all'Ovs, per un valore totale di 450 euro circa. Entrambe sono state arrestate con l'accusa di furto aggravato in concorso e processate per direttissima questa mattina.