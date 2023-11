Uno ruba vestiti, l'altra una borsa: arrestati

Una peruviana di 30 anni è stata arrestata da un equipaggio del nucleo radiomobile dei carabinieri per il reato di furto aggravato. La donna, dall'interno di un esercizio commerciale situato in Lungobisagno, dopo aver divelto le placche anti taccheggio, si è appropriata di una borsa del valore commerciale di 100 euro, dandosi alla fuga.

Poco dopo, i militari, intervenuti su richiesta del personale di vigilanza, hanno rintracciato e bloccato la donna nelle vie limitrofe.

Sempre per lo stesso reato, ma in un'altra occasione, è stato arrestato un marocchino di 20 anni, con pregiudizi di polizia. La pattuglia della stazione carabinieri di Carignano, intervenuta nei pressi di un negozio in piazza Campetto, lo ha trovato in possesso di vari capi di vestiario, illecitamente asportati, per un importo di circa 200 euro.

Il giovane è stato trovato in possesso di ulteriore merce, verosimilmente sempre di provenienza furtiva, che è stata sequestrata e restituita.