Ronde notturne con i cani contro i furti nella Pineta di Arenzano

Diversi furti si sono verificati nelle ultime settimane all'interno della Pineta di Arenzano, tra colpi anche importanti in abitazioni private e nel chiosco della piscina del golf. Proprio in quest'ultima zona - segnalata come particolarmente vulnerabile - dalla serata di venerdì 18 agosto partirà un servizio di ronda notturna con un'unità cinofila addestrata.

L'attività di controllo, che partirà alle 21, verrà effettuata all'interno del campo da golf e affiancherà il tradizionale servizio di vigilanza privata: l'obiettivo, come spiegano dalla Comunione Pineta che gestisce l'enorme comprensorio residenziale privato di circa 135 ettari con ville costruite da importanti architetti come Giò Ponti, Vico Magistretti e Anna Castelli Ferrieri, e che d'estate vede moltiplicare le presenze, è garantire "un maggiore controllo del territorio in una zona che, per le sue caratteristiche, presenza alcune criticità".

La vigilanza privata con unità cinofila è stata scelta proprio perché "oltre a determinare un deterrente visivo per i malavitosi, rappresenta un grande supporto operativo per l'attività di sicurezza. L'olfatto del cane, molto sviluppato rispetto a quello dell'uomo, gli permette di individuare rapidamente un intruso".