Ladri entrano dalla finestra e portano via mille euro e gioielli

In entrambi i casi sono entrati dalla finestra. Hanno agito a lungo e indisturbati dei ladri di appartamento che hanno colpito ad Albaro e a Voltri, nelle ultime 24 ore.

Nel primo caso, ad accorgersene è stata la proprietaria di un alloggio in via Nizza. La 74enne aprendo la porta di casa, intorno a mezzogiorno di ieri, lunedì 1 marzo, ha visto i vetri per terra e si è accorta che ignoti le avevano portato via mille euro in contanti e dei gioielli.

L'altro colpo è stato messo a segno in via Alassio, nella delegazione di Voltri. A dare l'allarme una 29enne che rientrata nel suo appartamento lo ha trovato a soqquadro, in particolare la camera da letto, dove i malviventi hanno trovato e sottratto delle catenine in oro e altri preziosi.

Le indagini sono in carico alla polizia di Stato intervenuta con le volanti.