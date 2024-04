Due ditte svaligiate dai ladri, bottino oltre 40mila euro

Doppio furto in val Bisagno ai danni di altrettante ditte. La spiacevole scoperta per i titolari è avvenuta nel pomeriggio di sabato 20 aprile 2024.

Sul posto è intervenuta la polizia. I ladri hanno portato via materiale da due ditte attigue, che si trovano in lungobisagno Istria, passando da una porta, che le collega. Ingente il bottino, che in un caso si aggira sui 35mila euro e nell'altro sui seimila euro. Avviate indagini per tentare di risalire agli autori del duplice furto.

Venerdì la polizia ha avviato indagini per altri due furti. Nel primo caso i poliziotti sono intervenuti in via Renata Bianchi, nella zona di Campi, presso un'officina dov'è stato rubato rame per un valore totale di circa 4mila euro. Secondo episodio in via Gropallo in centro dove i ladri hanno portato via materiale elettronico del valore di circa 3.500 euro.

Paura nella notte: svegliato dai rumori trova un ladro dalla finestra

Diversi i casi di furti in appartamento negli ultimi giorni: a Quinto un uomo è stato svegliato dai rumori e ha messo in fuga un ladro che cercava di forzare una persiana, in Valpolcevera sono state invece denunciate tre persone che sono state notate mentre cercavano di entrare in una casa a San Biagio. Colpo da diecimila euro a Marassi la settimana scorsa e infine quattro arresti della polizia, che ha sgominato una banda attiva ad Albaro.

