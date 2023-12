Escalation di furti in casa: sorprese tre persone con grimaldelli, oro e contanti

Tre uomini originari della Georgia di 29, 43 e 53 anni sono stati denunciati dalla polizia per ricettazione in concorso, uno anche per possesso ingiustificato di grimaldelli. I tre, sospettati di essere i responsabili di alcuni furti in appartamento, sono stati rintracciati dalla polizia in seguito alla segnalazione di un tentato furto nel levante genovese, con i ladri in fuga, forse perché disturbati.

Una volante è intervenuta sul posto e, intorno alle 3 di notte di mercoledì 27 dicembre 2023, ha fermato a Borgoratti i tre georgiani senza fissa dimora, uno dei quali trovato in possesso di oggetti da scasso. Dai successivi accertamenti, anche attraverso il sistema alloggiati, i poliziotti sono risaliti alla residenza in una struttura ricettiva, dove si sono recate le pattuglie dell'Upg per una perquisizione.

Nella stanza gli agenti hanno trovato monili in oro, pietre preziose e diverse mazzette di denaro, per un totale di circa settemila euro. Ma non solo. Sopra un tavolo erano sparsi grimaldelli, attrezzi da scasso, pinze, tronchesi e cacciaviti. Per i tre, che non sono stati colti sul fatto durante un furto, è scattata la denuncia per ricettazione, uno è stato anche denunciato per possesso ingiustificato di grimaldelli.

Nelle ultime settimane ci sono stati diversi furti in appartamento, gli ultimi in via Assarotti (bottino stimato in 500mila euro) via Belsito a Nervi (colpo da diecimila euro), in via Antica Romana di Quinto, via Bettolo, via Rodi ad Albaro dove sono stati rubati i regali di Natale di una bambina e poi anche in salita Granarolo, via Mogadiscio, via Terpi e via al Garbo.

