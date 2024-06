Raffica di furti in città e turisti 'sbadati': quattro interventi della polizia in poche ore

Raffica di furti nella giornata di sabato 1° giugno 2024. La polizia è intervenuta in diverse occasioni a Genova, due persone sono state derubate mentre si trovavano al ristorante, un parrucchiere ha trovato la saracinesca forzata mentre, durante una consegna, un'addetta al catering si è vista portare via la borsa lasciata nel furgone.

Il primo episodio in via Gramsci, all'apertura del proprio negozio di acconciature il titolare ha trovato la saracinesca forzata. Qualcuno nella notte si era intrufolato all'interno per rubare un tablet, due phon e due macchinette per il taglio di capelli.

All'ora di pranzo, invece, il cliente di un ristorante di via San Vincenzo, mentre mangiava nella zona esterna del locale, si è visto portare via una borsa appoggiata su una sedia. Situazione identica intorno alle ore 15: un turista svizzero ha appoggiato il borsello per pranzare nel dehor di un locale in via di Porta Soprana e un ladro è scappato via dopo averglielo sottratto. Il borsello è stato poi ritrovato un'ora dopo in via alla Porta degli Archi, ma l'uomo ha constatato che mancavano 20 sterline, 100 euro e lo smartphone.

Alle ore 23, infine, la titolare di un servizio di catering ha posteggiato il furgone in via Canevari, ha lasciato il veicolo aperto e con una borsa appoggiata per una consegna, ma pochi istanti dopo la borsa era sparita. In tutti i casi è intervenuta la polizia che ha avviato le indagini per cercare di risalire ai responsabili dei furti.

Nella notte gli agenti delle volanti sono anche intervenuti in piazza Corvetto dove due giovani hanno riferito di essere stati aggrediti, forse a scopo di rapina, da due sconosciuti. È successo intorno alle 3:30, all'arrivo delle forze dell'ordine i due aggressori si erano però già dileguati. Nessuno, comunque, è rimasto ferito.

