Mentre ristrutturano una palazzina, rubano bici elettriche per più di 20mila euro

I carabinieri di Rivarolo, dopo un’attivita? d’indagine, hanno denunciato per concorso in furto aggravato tre italiani di eta? compresa tra i 25 e i 40 anni, con precedenti.

I tre, che lavorano come operai presso un’impresa edile, il 28 giugno durante i lavori di ristrutturazione di una palazzina a Celle Ligure si sono resi autori di due furti: il primo relativo a due biciclette del valore complessivo di 19.400 euro e una cassetta di attrezzi per biciclette dal valore di mille euro. Il secondo riguardava altre due biciclette elettriche di proprieta? di un villeggiante di Modena. In totale, un bottino di più di 20mila euro.

Le biciclette - tutte di grande valore - sono state recuperate e restituite agli aventi diritto.