Furti in appartamento, presa la banda dei ladri acrobati: le compagne facevano da autiste

Le indagini della Squadra Mobile di Genova hanno portato all’arresto di tre uomini specializzati in colpi in abitazione. Ad accompagnarli ai palazzi scelti, tre donne che cercavano anche di sviare i sospetti

Erano diventati maestri nell’entrare negli appartamenti dalle finestre sfruttando grondaie e balconi, e hanno firmato una raffica di furti che lasciavano i proprietari, oltre che derubati dei loro oggetti personali, anche sotto choc per le condizioni in cui ritrovano la casa.

Alla fine sono stati incastrati dagli agenti della Squadra Mobile di Genova, che hanno anche ricostruito come la banda - tre uomini di origini albanesi e tre donne - agivano: i primi si occupavano del furto vero e proprio, le seconde facevano da autiste, sfruttando la loro presenza per insospettire meno.

La banda di ladri d’appartamento è stata presa nei giorni scorsi dopo mesi di indagini partite nel 2019. Gli investigatori, coordinati dal dirigente Stefano Signoretti, hanno ricostruito nel dettaglio gli spostamenti e il modus operandi dei membri con appostamento, pedinamenti e intercettazioni, scoprendo decine di furti firmati da loro. Gli uomini, come detto, sfruttavano la forza fisica per scavalcare grate e cancelli e raggiungere i piani più alti dei palazzi, le donne li accompagnavano.

Decine i colpi messi a segno, in un caso facendo addirittura dieci tentativi per riuscire a entrare in un appartamento preso di mira da cui sono fuggiti rammaricandosi di non essere riusciti a “prendere le uova di Pasqua da portare alle donne”, come hanno scoperto con le intercettazioni gli inquirenti.

Uno degli uomini era già stato arrestato nell’aprile del 2019 proprio per furto in abitazione. Tutti e tre sono in carcere, mentre per le tre compagne sono scattati gli arresti domiciliari.