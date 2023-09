Furti in casa: tre episodi nelle ultime ore

Indagini della polizia su alcuni furti in appartamento avvenuti nelle ultime ore. Nel primo caso, a Castelletto, ignoti hanno utilizzato un tunnel antiaereo della seconda guerra mondiale, poi hanno praticato un buco e si sono introdotti nello stabile, senza però poi riuscire a entrare in nessun appartamento.

In via Frugoni in centro, invece, un residente ha scoperto il furto al rientro dalle ferie. Bottino da circa 60mila euro tra gioielli e denaro. In questo caso i topi d'appartamento sono entrati forzando la porta dopo aver disattivato una telecamera di sorveglianza.

Furto infine a San Quirico, qui sono stati sottratti alcuni attrezzi da lavoro per un valore totale di circa duemila euro. Nelle scorse settimane altri episodi erano stati denunciati a San Fruttuoso, in corso Italia e in via Pianderlino.