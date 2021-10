Aveva scippato due anziane buttandole a terra: arrestato dalla squadra mobile

Aveva messo a segno due colpi nel giro di poche ore, in entrambi i casi scegliendo tra le sue vittime donne sole a passeggio in città.

Con queste accuse la squadra mobile di Genova ha tratto in arresto S.K. algerino irregolare sul territorio nazionale, già noto alle forze dell’ordine per reati simili.

I fatti risalgono a circa un mese fa; il primo episodio è avvenuto intorno alle 21 nei pressi di piazza delle Erbe dove un’anziana, mentre rincasava, è stata aggredita dall’uomo che, nel tentativo di portarle via la borsa, l’ha strattonata fino a farla cadere al suolo.

Non solo: l’ha trascinata sull’asfalto fino alla rottura della tracolla. La vittima soccorsa da alcuni passanti è stata trasportata in ospedale in stato di shock.

Appena poche ore dopo, intorno alle 6, nei pressi di piazza Principe, ancora un altro scippo. Anche in questo caso la vittima una donna che si stava recando a lavoro sorpresa alle spalle da S.K. che con una mossa fulminea le ha strappato la borsa facendola cadere per terra.

Due scippi fatti con violenza, per portare via pochi euro e qualche effetto personale e che, solo per fortuite circostanze, non hanno avuto conseguenze più gravi.

Gli investigatori della squadra mobile lo hanno identificato grazie all’analisi delle immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza e portato nel carcere di Marassi.