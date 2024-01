Ladri scatenati: rubati sassofoni, champagne e preziosi

Non accenna a esaurirsi la lunga serie di furti in abitazione a Genova a cavallo tra fine 2023 e inizio 2024. Quattro le constatazioni per le volanti della polizia di Stato nella giornata di giovedì 18 gennaio 2024.

La prima in via San Quirico, dove, all'apertura della sua carrozzeria, un lavoratore ha trovato la porta del parcheggio forzata e tre auto, che si trovavano all'interno, danneggiate e saccheggiate, di cui due di sua proprietà e una terza di un cliente.

Nel pomeriggio amara sorpresa per due cittadini al loro rientro a casa. Un anziano, residente in Albaro, scosso per aver trovato la casa messa a soqquadro dai ladri, prima di chiamare la polizia ha messo in ordine, rendendo così vano un eventuale sopralluogo della scientifica. Il danno ammonterebbe a duemila euro in argenteria e due giacche.

Più tardi, ovvero tra le 19 e le 21, i soliti ignoti sono entrati in azione in via Antica Romana della Castagna, dove si sono introdotti in un'abitazione, forzando una finestra sul retro. Il rientro della padrona di casa deve averli disturbati, ma sono comunque riusciti a dileguarsi con una borsa e alcune bottiglie di champagne. Sul posto la scientifica.

Infine, nella notte tra giovedì e venerdì, da un'auto parcheggiata in via San Benedetto in zona Principe sono stati asportati due sassofoni del valore di circa 14mila euro. Su tutti gli episodi sono in corso indagini da parte della polizia di Stato.