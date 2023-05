Auto e moto su sentieri vietati, 100 controlli e 12 multe in 4 mesi

Sono state 12 nei primi quattro mesi dell'anno le sanzioni elevate dai carabinieri forestali per auto e moto sui sentieri vietati, per un ammontare di 2.303 euro.

A fornire i dati sono i militari forestali della provincia genovese impegnati nella vigilianza della Rete escursionistica ligure sul fenomeno dei transiti fuoristrada, estremamente impattante sull’ambiente e la biodiversità

Spesso i percorsi si sviluppano lungo prati o boschi, dove è previsto un divieto di transito, mettendo così in pericolo l’incolumità delle persone, degli animali e delle piante. La Rete escursionistica ligure è il luogo scelto da molti cittadini per trascorrere il tempo libero nella natura, godendo delle bellezze del territorio genovese. Una rete di sentieri, che ha le sue radici nelle reti viarie dell’antica Repubblica marinara, e che può essere messo in pericolo da uno sport che può diventare dannoso e pericoloso, quando praticato al di fuori della legge.

In passato, sono stati anche denunciati all’autorità giudiziaria alcuni "fuoristradisti", che non si erano fermati all’intimazione di alt arrivando a porre in serio pericolo l’incolumità degli operatori di polizia. La tutela dell’ambiente operata dall’arma forestale, in questo specifico settore, unisce azioni dirette in primis all’incolumità delle persone, dell’ambiente e degli animali, per la salvaguardia del paesaggio ligure, patrimonio comune delle generazioni presenti e future.