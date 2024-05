Ex Latteria, scarcerati gli otto anarchici, la procura valuta l'appello

Obbligo di firma per sette degli otto anarchici fermati dai carabinieri nella notte tra venerdì e sabato per i fatti dell'ex latteria occupata, e obbligo di firma e di dimora per l'ottavo. E' questa la decisione della gip Angela Maria Nutini nei confronti degli otto, fermati, di età compresa tra i 20 e i 35 anni, sono accusati di resistenza a pubblico ufficale, lesioni aggravate e danneggiamento. La procura aveva chiesto la detenzione in carcere e valuta ricorso al Riesame.

La versione dei carabinieri

Da quanto ricostruito, i fatti si sono verificati intorno all'una di notte tra venerdì e sabato. Secondo la versione dei carabinieri una pattuglia del nucleoradiomobile si stava recando nei pressi dell'ex Latteria per un sopralluogo dovuto a un possibile furto in abitazione. Giunti davanti alla Latteria un uomo avrebbe imprecato pesantemente contro di loro, così i militari sarebbero scesi dall'auto per identificarlo. A quel punto numerosi anarchici sarebbero usciti dall'edificio strattonando con violenza i carabinieri costretti a chiamare rinforzi. Sul posto, in ausilio, anche la polizia locale. Sempre la stessa notte, una ventina di anarchici si sarebbero recati davanti la caserma dei carabinieri in solidarietà nei confronti dei fermati. Le manifestazioni sono proseguite nelle ore seguenti davanti al carcere di Marassi, anche durante l'udienza di convalida. La più imponente nel pomeriggio di domenica, alla quale hanno preso parte circa 500 anarchici che durante il passaggio hanno danneggiato diversi palazzi in via Garibaldi, tra cui palazzo Tursi con scritte intimidatorie nei confronti delle forze dell'ordine e del sindaco Marco Bucci. Sono state inoltre rotte alcune vetrine, in particolare di una banca.

La versione degli anarchici

Secondo la versione degli anarchici la pattuglia nei pressi dell'ex Latteria avrebbe rischiato di investire un cane, di proprietà di uno degli occupanti dell'edificio, il quale li avrebbe apostrofati per lo spavento. A quel punto i militari lo avrebbero identificato. Al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza per verificare come siano andati i fatti.