Incendio in appartamento, vigili del fuoco in azione: strada chiusa

Un incendio si è sviluppato questo pomeriggio intorno alle 18 in un appartamento di una palazzina in via del Lagaccio 15. Secondo le prime informazioni le fiamme si sarebbero sviluppate all'ultimo piano. Sul posto i vigili del fuoco sono stati impegnati con diverse squadre per spegnere il rogo e, infine, per le operazioni di bonifica. Evacuato il civico 15 e in via cautelativa anche il 17.

Fortunatamente non sono stati registrati feriti né intossicati. Le cause sono ancora in via di accertamento.

Presenti in ausilio anche due pattuglie della polizia locale. Al momento via del Lagaccio è stata chiusa - nel tratto da via Pagano Doria a via Avezzana - per consentire le operazioni di spegnimento. Per agevolare la viabilità è stato consentito il controsenso da via Adamo Centurione in direzione mare.

