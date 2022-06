Fuochi d'artificio e musica, piazza De Ferrari gremita per la Festa della Repubblica

Le celebrazioni per il 2 giugno, Festa della Repubblica, si sono chiuse con lo spettacolo 'canzoni d'Italia' in piazza De Ferrari, gremita per l'occasione tra fuochi d'artificio e musica. L'evento ha concluso la giornata, iniziata al mattino in piazza Matteotti con la consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica a otto genovesi da parte del prefetto Renato Franceschelli e proseguita con l’iniziativa Palazzi Svelati, l'apertura straordinaria al pubblico di 24 edifici tra i più belli di Genova.

Tornando alla cronaca della serata dopo un omaggio alla grande tradizione del cantautorato attraverso un medley di 'Il pescatore' di De Andrè, 'La mia banda suona il rock' di Fossati, 'Sapore di sale' di Paoli e 'Sarà perché ti amo' dei Ricchi e Poveri, lo spettacolo è proseguito con le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, un brano per decennio dagli anni '50 a oggi. Sulla facciata del palazzo, in videomapping, immagini evocative e parti del testo delle canzoni, per far cantare le persone in piazza, a cui sono stati distribuiti i testi delle canzoni. A chiudere lo show, l’Inno d’Italia.

"Oggi la Repubblica Italiana compie 76 anni quindi buon compleanno Repubblica - ha affermato il presidente della Regione Giovanni Toti - Questa sera abbiamo voluto raccontare la storia d’Italia con una serie di brani musicali che hanno accompagnato la nostra vita e sono diventati patrimonio di tutti noi. L’abbiamo voluto fare per ricordare a tutti che la Repubblica è importante perché non è solo la Costituzione, che pure regola le nostre vite, il Parlamento e le Istituzioni ma è anche la nostra libertà di scegliere come vogliamo vivere: ripercorrere la storia d’Italia con le emozioni che abbiamo vissuto insieme fa di noi un’unica comunità, quella della Repubblica italiana".

Boom di visitatori, invece, nel palazzo della Regione in piazza De Ferrari, nell'ambito dell'evento 'Palazzi svelati' che ha coinvolto 24 tra gli edifici più belli della città, aperti gratuitamente al pubblico. Nell'ultima edizione, nel 2019, prima della pandemia, il palazzo della Regione aveva registrato 1500 visite. Giovedì 2 giugno, dalle 10 alle 18.30 un flusso continuo di cittadini è stato guidato alla scoperta di sale e opere d'arte esposte per l'occasione, tra cui il dipinto di Pieter Paul Rubens “La carità di Rodolfo I d’Asburgo” appartenuto alla famiglia di Winston Churchill. A ciascun visitatore è stata donata una copia della Costituzione della Repubblica Italiana, con la prefazione del presidente della Regione.

"La giornata - ha aggiunto Toti - ha offerto ai cittadini l’occasione di riappropriarsi in qualche modo dei palazzi pubblici dove hanno sede le Istituzioni democratiche, con l’apertura straordinaria di edifici solitamente chiusi al pubblico, in quanto sedi di uffici. Voglio ringraziare tutti i dipendenti, oltre 20 persone, che hanno lavorato per rendere possibile questa iniziativa, preparata con grande cura e attenzione".

Oltre allo scenografico scalone Art déco che collega tutti i piani del palazzo di De Ferrari, ad affascinare particolarmente i cittadini è stato il dipinto di Rubens 'La carità di Rodolfo I d’Asburgo' appartenuto alla famiglia di Winston Churchill ed esposto al quarto piano dell’edificio di Piazza De Ferrari, nell’ufficio del Presidente.