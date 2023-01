Funivia del Lagaccio, in corso la valutazione di impatto ambientale

Sergio Rossetti (Pd-Articolo Uno) ha presentato un'interpellanza, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta i perché non ha avviato la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale rispetto alla realizzazione della funivia del Lagaccio, a Genova.

Secondo il consigliere, infatti, si tratta di un'opera molto impattante rispetto a un quartiere di Genova, che aspetta una riqualificazione ad oggi solo parzialmente iniziata con il recupero della ex caserma Gavoglio.

L'assessore all'ambiente Giacomo Giampedrone ha risposto che il procedimento di Via è stato attivato dal Comune di Genova il 16 dicembre scorso e che i documenti correlati sono visibili sul sito di Regione Liguria.

"Bene che il progetto della Funivia del Lagaccio sia stato sottoposto dalla Regione alla Valutazione impatto ambientale, come previsto. Meno bene che la Giunta non tenga conto dell'impatto che l'opera avrebbe su un quartiere popoloso come il Lagaccio", dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti.

"Si tratta di un quartiere che da anni aspetta una riqualificazione - prosegue Rossetti - che non passa certo da una funivia, che non avrebbe nessun ritorno positivo per la vivibilità del quartiere da parte degli abitanti, ma al contrario significherebbe far passare sulle loro teste un impianto sospeso che desta non poche preoccupazioni".

"Sarebbero invece da incentivare soluzioni alternative per raggiungere i forti - conclude il consigliere dem -, rinnovando infrastrutture già esistenti, come la cremagliera di Granarolo o la funicolare del Righi. Nel frattempo aspettiamo il risultato della Via, per capire l'impatto ambientale che la struttura potrebbe avere sul territorio".