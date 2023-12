Funivia, Commissione Ue: "Valutazione impatto ambientale obbligatoria per progetti così"

È arrivata la risposta della Commissione europea all'interrogazione urgente presentata dalla capo delegazione del M5S, Tiziana Beghin, e dalla collega Maria Angela Danzì. Le perplessità delle eurodeputate sono state confermate anche dai tecnici della Commissione. Nella risposta si fa infatti riferimento alla Valutazione d'impatto ambientale (Via) come di uno strumento obbligatorio quando i progetti hanno effetti significativi sull'ambiente, come nel caso della funivia di Forte Begato.

"La mancanza di una Via - afferma Tiziana Beghin - per un progetto di tale scala è allarmante. È fondamentale garantire che ogni progetto infrastrutturale di questa natura sia sottoposto a un'analisi approfondita per valutare i suoi effetti sia sull'ambiente, che sulla comunità locale".

"La Via è uno strumento di partecipazione e di prevenzione di eventuali danni per la vita dei cittadini - aggiunge Maria Angela Danzì - e in questo senso è regolamentata dalle norme europee. Bisognerebbe evitare di tentare scorciatoie: così facendo si perdono tempo e soldi, perché i contenziosi hanno costi per le casse pubbliche e per i cittadini".

Beghin sottolinea anche un altro aspetto fondamentale: "rimaniamo preoccupati per l'assenza di una normativa specifica che regoli il passaggio di funivie sopra aree urbane densamente popolate. Questo è un elemento cruciale per la sicurezza dei cittadini del Lagaccio e deve essere affrontato con urgenza".

Per Stefano Giordano, coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle Genova, "la risposta dell'Europa certifica un modus operandi, che questa politica di destra mette in atto per aggirare ciò che dovrebbe garantire, ovvero la partecipazione attiva della cittadinanza e l'applicazione delle normative attente all'ambiente. Il progetto della funivia, che è parte di una più ampia ristrutturazione del parco urbano, si discosta progressivamente dalla sua essenza storica. Inserisce un'area industriale, incrementando il cemento di oltre il 40%, e rinnova i sentieri storici senza adeguata considerazione per un restauro conservativo e sicuro. Queste pratiche contravvengono quotidianamente alle norme che regolano il Puc, bypassando le leggi e compromettendo le garanzie normative stabilite. La funivia assorbirà oltre il 60% delle risorse, svilendo l'azione di ristrutturazione dei forti: siamo di fronte a un progetto assurdo, privo di una visione d'insieme".

"In attesa di ulteriori chiarimenti, continueremo a sollevare la questione a livello europeo - conclude Danzì -. È essenziale che la salute e la sicurezza dei nostri cittadini e la tutela dell’ambiente siano messe al primo posto in ogni decisione".