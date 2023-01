Funivia di forte Begato: svelato il progetto, le prime foto

Nel pomeriggio di lunedì 30 gennaio 2023, nell'ambito del primo convegno Shipping, transport e intermodal forum, organizzato al Grand hotel Excelsior di Rapallo, è stato presentato il progetto della funivia, che collegherà la stazione marittima con forte Begato.

"La ricchezza e la bellezza dei nostri forti - ha dichiarato il sindaco Bucci - va valorizzata e fatta conoscere al mondo intero. Genova sarà dotata di una moderna funivia capace di intercettare e portare nell'immediato entroterra della città tutti quei visitatori che abbiano il piacere, l'interesse, la curiosità di ammirare la nostra città dall'alto e di praticare un'attività motoria a diretto contatto con la natura. Un grande progetto che darà una nuova visione della nostra città".

L'opera, finanziata con fondi del Pnrr, prevede 2,2 chilometri di percorso diviso in due tronchi più o meno simili e tre stazioni: quella a valle all'altezza di Principe, quella intermedia a Lagaccio e quella a monte nei pressi di Forte Begato. Avrà due cabine 'vai e vieni' da 60 persone l'una, che consentiranno agli abitanti del Lagaccio di essere a Genova Principe in 4 minuti. Per il primo tronco sono previsti due piloni, uno all'altezza della Asl e l'altro dell'ex caserma Gavoglio.

L'azienda che si è aggiuficata l'appalto da 35 milioni di euro è la Doppelmayr Italia. "I lavori potrebbero iniziare a fine estate-inizio autunno - ha spiegato il responsabile dell'ufficio commerciale Simone Tomelleri -. Nell'accordo è prevista la riqualificazione della sentieristica attorno a Forte Begato. Un'opera che servirà sia per la mobilità della zona sia per incentivare il turismo".