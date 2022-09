Funivia forte Begato: due imprese si aggiudicano i lavori per 33,8 milioni di euro

Passi avanti per il progetto che prevede la realizzazione della funivia tra Principe e forte Begato, opera che dovrebbe collegare mare monti, da via Fanti d'Italia, di fronte a stazione Marittima, fino alla collina, e che sarà finanziata interamente dai fondi Pnrr. Il bando del Comune di Genova per la realizzazione è stato aggiudicato dal raggruppamento temporaneo di imprese formato da Doppelmayr Italia e Collini.

Il progetto non è ancora stato svelato, ma nei documenti sono messe nero su bianco le cifre. Si tratta di un'offerta di oltre 33,8 milioni di euro con un ribasso dello 0,15% rispetto alla base di gara, 1,7 milioni per rilievi, accertamenti, prove ed indagini, bonifica bellica, completamento della progettazione di fattibilità tecnico ed economica, della progettazione definitiva/esecutiva, nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 31,2 milioni per i lavori e 830mila euro per gli oneri di sicurezza.

Doppelmayr Italia fa parte del gruppo Doppelmayr/?Garaventa, leader tecnologico nel mercato degli impianti a fune con stabilimenti produttivi e uffici commerciali in 50 paesi del mondo. Ad oggi, il gruppo ha realizzato più di 15.400 impianti, per clienti in oltre 96 Nazioni. Collini ha invece sede a Trento e si occupa di infrastrutture, opere civili e industriali.

Il progetto della funivia di Forte Begato è osteggiato dai cittadini del Lagaccio, e non solo, che hanno anche fondato il comitato 'Con i piedi per terra', che nei mesi scorsi ha organizzato assemblee e un corteo di protesta. Sui social hanno scritto: "Zitto zitto il Comune ha aggiudicato progettazione ed esecuzione dei lavori per la Funivia che passerà sopra le case del Lagaccio per trasportare i croceristi a forte Begato. La funivia sta diventando realtà, la vera battaglia comincia adesso".