Guasto sulla funicolare, passeggeri bloccati per un'ora

Intervento dei vigili del fuoco per liberare le sette persone rimaste chiuse in una delle vetture

/ Via Agostino Bertani

Tensione sulla funicolare sant'Anna dove questa mattina sette persone sono rimaste bloccate all'interno di una vettura per quasi un'ora.

A causa di un guasto tecnico, sulla linea che collega piazza Portello a via Bertani, uno dei convogli si è fermato sui binari.

Dopo i primi tentativi di ripristino del meccanismo, i tecnici di Amt hanno chiamato in aiuto i vigili del fuoco per far uscire i passeggeri rimasti all'interno.

Giunti sul posto, i pompieri hanno aperto la vettura e messo in sicurezza le sette persone che stavano viaggiango sulla funicolare. Nessuna è rimasta ferita

Nel primo pomeriggio, il servizio ha ripreso regolarmente.